На складе с ГСМ в Екатеринбурге произошёл пожар

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Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Екатеринбурге.
На складе с ГСМ в Екатеринбурге произошёл пожар
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

По информации ведомства, в результате пожара на площади 100 кв. м загорелись и расплавились пластиковые ёмкости с горюче-смазочными материалами, произошёл разлив ГСМ.

«На момент возникновения пожара в здании находился один человек. В результате пожара мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован», — отметили в МЧС.

Уточняется, что к настоящему моменту пожар уже потушен.

Ранее в подмосковных Мытищах загорелся склад с картоном на площади 7,5 тыс. кв. м.

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