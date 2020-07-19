На складе с ГСМ в Екатеринбурге произошёл пожар

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

По информации ведомства, в результате пожара на площади 100 кв. м загорелись и расплавились пластиковые ёмкости с горюче-смазочными материалами, произошёл разлив ГСМ.

«На момент возникновения пожара в здании находился один человек. В результате пожара мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован», — отметили в МЧС.

Уточняется, что к настоящему моменту пожар уже потушен.

Ранее в подмосковных Мытищах загорелся склад с картоном на площади 7,5 тыс. кв. м.