Умер вице-премьер Самарской области Александр Карпушкин

Скончался заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

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«От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Викторовича Карпушкина, заместителя председателя правительства Самарской области», — приводятся слова главы региона Дмитрия Азарова. Карпушкин занимал должность вице-премьера правительства Самарской области с декабря 2018 года. В апреле сообщалось о смерти депутата Мособлдумы Ивана Жукова.