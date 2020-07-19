Умер вице-премьер Самарской области Александр Карпушкин
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«От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Викторовича Карпушкина, заместителя председателя правительства Самарской области», — приводятся слова главы региона Дмитрия Азарова.
Карпушкин занимал должность вице-премьера правительства Самарской области с декабря 2018 года.
В апреле сообщалось о смерти депутата Мособлдумы Ивана Жукова.