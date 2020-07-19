Расчёты «Панцирей» отразили условную атаку в Ленинградской области
- © Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
«В Ленинградской области боевые расчёты ЗРПК «Панцирь» Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировку по отражению воздушных налётов условных малоразмерных и маловысотных целей», — заявили в ЗВО.
В рамках тренировки экипажи заняли расчётные позиции и выполнили задачи по прикрытию стационарных объектов от условных ударов крылатых ракет.
Также были отработаны обнаружение, захват, сопровождение сверхманёвренных целей на высотах до 10 км.
Ранее сообщалось, что расчёты комплексов «Искандер-М» ЗВО выполнят учебные пуски.