Расчёты «Панцирей» отразили условную атаку в Ленинградской области

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в рамках проверки боеготовности Вооружённых сил России отразили условную атаку крылатыми ракетами в Ленинградской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«В Ленинградской области боевые расчёты ЗРПК «Панцирь» Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировку по отражению воздушных налётов условных малоразмерных и маловысотных целей», — заявили в ЗВО.

В рамках тренировки экипажи заняли расчётные позиции и выполнили задачи по прикрытию стационарных объектов от условных ударов крылатых ракет.

Также были отработаны обнаружение, захват, сопровождение сверхманёвренных целей на высотах до 10 км.

Ранее сообщалось, что расчёты комплексов «Искандер-М» ЗВО выполнят учебные пуски.