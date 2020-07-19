Расчёты комплексов «Искандер-М» ЗВО выполнят учебные пуски

В Ленинградской области на Лужском полигоне проведут учебные пуски с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Военные ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО начали практические занятия в рамках проверки боеготовности Вооружённых сил России.

«В завершение обучения расчёты комплексов осуществят учебные пуски с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на Лужском полигоне в различное время суток на позициях и с ходу при совершении марша», — заявили в пресс-службе.

В проверке задействованы порядка 200 военнослужащих, а также более 40 единиц вооружения и техники.

Ранее сообщалось, что российских танкистов в Абхазии подняли по тревоге в рамках проверки боеготовности.