В Подмосковье стартовал форум «Территория смыслов»

В подмосковном Солнечногорске стартовал всероссийский образовательный форум «Территория смыслов».

«Мы очень рады, что форум стартовал», — цитирует РИА Новости генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова.

По его словам, до последнего момента не было ясно, сможет ли форум набрать участников.

Глава Росмолодёжи Александр Бугаев уточнил, что особый акцент был сделан на безопасности посетителей форума в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в столице не ухудшится, то мероприятия в честь Дня города пройдут в срок.