Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.

«По информации Владимира Вольфовича... назначение может произойти в понедельник», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЛДПР.

Ранее сообщалось, что ЛДПР назвала возможных кандидатов на пост врио хабаровского губернатора, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала будет подписан.

Чиновник был задержан в Хабаровске 9 июля. Басманный суд Москвы заключил его под стражу на два месяца по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке Фургала.