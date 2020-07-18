В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

Отмечается, что организаторами вечеринки оказались учащиеся различных учебных заведений Екатеринбурга. Молодых людей не оказалось по месту жительства, поэтому полицейские связались с ними по мобильным телефонам и призвали добровольно прийти в управление МВД по городу.

«Молодые люди к доводам полиции прислушались и в назначенное время добровольно явились. Их официально опросили», — заявил Горелых.

В отношении каждого из нарушителей завели административное дело по ст. 20.6.1 КоАП России. Они согласились с тем, что нарушили законодательство, и выразили сожаление в связи с тем, что проведённое ими мероприятие вызвало резонанс.

Ранее полиция начала проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.