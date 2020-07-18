Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в КБР
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
По данным ведомства, утром 18 июля в больницы Нальчика были экстренно доставлены члены одной семьи, пострадавшие от взрыва газа.
«Ожоги получили пять человек: мужчина, две женщины, мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения», — заявили в министерстве.
Ранее в МЧС сообщали, что при взрыве газа в домев Баксане пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.