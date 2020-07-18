Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в КБР

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По уточнённым данным, в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в городе Баксане в Кабардино-Балкарии пострадали пять человек.
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в КБР
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, утром 18 июля в больницы Нальчика были экстренно доставлены члены одной семьи, пострадавшие от взрыва газа.

«Ожоги получили пять человек: мужчина, две женщины, мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения», — заявили в министерстве.

Ранее в МЧС сообщали, что при взрыве газа в домев Баксане пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

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