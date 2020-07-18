Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в КБР

Короткая ссылка
Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в квартире в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в результате которого пострадали четыре человека.
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в КБР
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

«По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — заявили в прокуратуре.

Также по результатам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее при взрыве газа в доме в Баксане пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить