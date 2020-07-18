Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в КБР
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.
«По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — заявили в прокуратуре.
Также по результатам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
Ранее при взрыве газа в доме в Баксане пострадали четыре человека, в том числе двое детей.