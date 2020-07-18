Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в КБР

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в квартире в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в результате которого пострадали четыре человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

«По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — заявили в прокуратуре.

Также по результатам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее при взрыве газа в доме в Баксане пострадали четыре человека, в том числе двое детей.