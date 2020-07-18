В Подмосковье подтоплены 25 дачных домов и 41 участок

В Московской области подтопления зафиксированы в 25 дачных домах и на 41 дачном участке.

© Михаил Воскресенский

РИА Новости

«В связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося сильными ливнями, на территории подмосковных Можайского и Наро-Фоминского городских округов остаются подтопленными: 41 дачный участок, 25 дачных домов, перелиты два участка дороги», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС. К ликвидации последствий подтоплений привлекаются 483 человека и 78 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошёл разлив топлива в Москву-реку.