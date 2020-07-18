В Москве состоялась благотворительная акция «ГУМ — мороженое медикам»

Короткая ссылка
В Москве прошла благотворительная акция «ГУМ — мороженое медикам», которую в этом году провели в честь медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

В предыдущие годы праздник мороженого проходил в центре ГУМа у фонтана и собирал множество гостей. При этом все собранные средства шли в пользу благотворительных фондов.

В этом году организаторы решили впервые провести его за пределами Главного универсального магазина и раздать мороженое медицинским работникам. Утром 18 июля вереница автомобилей ГУМа с холодильниками, наполненными эскимо, отправилась по адресам 35 медицинских учреждений, сотрудники которых лечат пациентов с коронавирусом, и всех 55 станций скорой помощи Москвы.

В рамках акции было доставлено более 200 тыс. порций мороженого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить