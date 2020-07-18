В Москве состоялась благотворительная акция «ГУМ — мороженое медикам»

В Москве прошла благотворительная акция «ГУМ — мороженое медикам», которую в этом году провели в честь медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

В предыдущие годы праздник мороженого проходил в центре ГУМа у фонтана и собирал множество гостей. При этом все собранные средства шли в пользу благотворительных фондов.

В этом году организаторы решили впервые провести его за пределами Главного универсального магазина и раздать мороженое медицинским работникам. Утром 18 июля вереница автомобилей ГУМа с холодильниками, наполненными эскимо, отправилась по адресам 35 медицинских учреждений, сотрудники которых лечат пациентов с коронавирусом, и всех 55 станций скорой помощи Москвы.

В рамках акции было доставлено более 200 тыс. порций мороженого.