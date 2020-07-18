Минобороны прокомментировало проверку боеготовности в ВС России

Замглавы Минобороны России Александр Фомин категорически отверг какую-либо связь между мероприятиями по проверке боевой готовности в Вооружённых силах России и обострением на армяно-азербайджанской границе.

«Категорически отвергаю какую-либо связь между проводимыми Вооружёнными силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, Россия проинформировала по военно-дипломатическим каналам иностранных партнёров о целях объявленной 17 июля внезапной проверки своих войск.

В Минобороны добавили, что на 20 июля готовится брифинг Фомина для военных атташе других стран, на котором до них подробно будет доведён ход проведения внезапной проверки.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проверка боеготовности ВС России «носит плановый характер в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском. Министерства обороны двух стран заявили о гибели нескольких военных в результате обстрелов.