СК начал проверку после затопления судна у причала в Красногорске
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- РИА Новости
По данным СК, затонул частный буксир, который был пришвартован к пирсу. В результате произошедшей утечки топлива на поверхности воды появилось «радужное пятно».
«Организована доследственная проверка по факту затопления буксира в акватории Москвы-реки и разлива дизельного топлива», — заявили в ведомстве.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Красногорске в результате затопления судна произошёл разлив дизельного топлива в Москву-реку. В момент ЧП на судне не было людей, никто не пострадал.