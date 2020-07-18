СК начал проверку после затопления судна у причала в Красногорске

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Следователи организовали проверку по факту затопления судна в Москве-реке у причала в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
СК начал проверку после затопления судна у причала в Красногорске
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По данным СК, затонул частный буксир, который был пришвартован к пирсу. В результате произошедшей утечки топлива на поверхности воды появилось «радужное пятно».

«Организована доследственная проверка по факту затопления буксира в акватории Москвы-реки и разлива дизельного топлива», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Красногорске в результате затопления судна произошёл разлив дизельного топлива в Москву-реку. В момент ЧП на судне не было людей, никто не пострадал.

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