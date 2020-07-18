В Подмосковье один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

В Московской области под Наро-Фоминском столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

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РИА Новости

«Около 12:50 18 июля в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа произошло столкновение легкового автомобиля марки «Мерседес» и автобуса», — заявили в МВД. Погиб водитель легкового автомобиля, уточнили в главке. Ранее в Липецкой области в результате ДТП загорелся рейсовый автобус. В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.