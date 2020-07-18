В Подмосковье один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
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- РИА Новости
«Около 12:50 18 июля в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа произошло столкновение легкового автомобиля марки «Мерседес» и автобуса», — заявили в МВД.
Погиб водитель легкового автомобиля, уточнили в главке.
Ранее в Липецкой области в результате ДТП загорелся рейсовый автобус.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.