Автоэксперт оценил идею изменить правила начисления транспортного налога

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал RT предложение члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Фёдорова освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.

«Я всегда предлагал более простой путь решения той же самой задачи, более простой для автомобилистов, которым не надо ездить сдавать номера, затем обратно их получать... Надо просто включить транспортный налог в стоимость топлива. И тогда, кто не ездит, то и не платит, и никаких проблем с этим не возникает. Не хочешь ездить — не езди, не будешь платить транспортный налог», — отметил Похмелкин.

Ранее депутат Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.

В своём обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева законодатель напомнил, что в настоящее время в России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства.

Подробнее — в материале RT.