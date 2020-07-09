В России предложили изменить размер штрафов для автомобилистов

Общероссийский народный фронт предлагает увеличить штрафы для автомобилистов за проезд на красный свет и установку «подложных номеров». Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил руководитель рабочей группы ОНФ Пётр Шкуматов.

«Мы предлагаем увеличить с 2 тыс. до 5 тыс. штраф за установку заведомо подложных номеров», — сказал Шкуматов.

Штраф за проезд на красный свет предлагается поднять до 5 тыс. рублей, а за поворот на красную стрелку — снизить до 1 тыс.

При этом в ОНФ призывают уменьшить штраф за грязные номера «и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода».

Кроме того, предлагается скорректировать штрафы за превышение скорости: за 40—60 км/ч сверх нормы в населённом пункте предлагается штрафовать на 2,5 тыс. рублей, за повторное нарушение — на 5 тыс.

В обоих случаях не предусматривается лишение прав.

За превышение более чем на 60 км/ч в населённом пункте специалисты предлагают штрафовать на 5 тыс. рублей или лишать прав на срок от 4 до 6 месяцев, за повторное нарушение — на 15 тыс. или лишать прав на год.

За превышение на 40—60 км/ч при езде вне населённого пункта в ОНФ предлагают установить штраф в размере 2,5 тыс. рублей, более чем на 60 км/ч — 5 тыс. рублей.

Также предлагается штрафовать на 5 тыс. рублей велосипедистов, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняет агентство, в ОНФ ранее была создана рабочая группа по подготовке предложений для внесения в Кодекс об административных правонарушениях.

Сформулированные предложения были направлены в Минюст.

В конце мая Минюст России опубликовал для «повторного публичного обсуждения» проект нового КоАП, откуда убрали увеличенные штрафы за превышение скорости.