В России за сутки подтвердили 6234 новых случая коронавируса

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В России в течение суток подтверждено 6234 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 за время эпидемии в стране достигло 765 437. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В России за сутки подтвердили 6234 новых случая коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«За последние сутки в России выявлено 6234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении в Telegram.

Накануне в России было подтверждено 6406 случаев коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 14 млн.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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