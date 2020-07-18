В России за сутки подтвердили 6234 новых случая коронавируса

В России в течение суток подтверждено 6234 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 за время эпидемии в стране достигло 765 437. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

АГН «Москва»

© Никеричев Андрей

«За последние сутки в России выявлено 6234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении в Telegram. Накануне в России было подтверждено 6406 случаев коронавируса. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 14 млн. Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.