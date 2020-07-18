В России за сутки подтвердили 6234 новых случая коронавируса
- АГН «Москва»
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«За последние сутки в России выявлено 6234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении в Telegram.
Накануне в России было подтверждено 6406 случаев коронавируса.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 14 млн.
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.