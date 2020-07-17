Загрузка отелей в Сочи после возобновления работы достигла 90%
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- РИА Новости
«Загрузка отелей и гостиниц Сочи достигла 90%. Самым популярным в этом сезоне является премиум-сектор — гостиницы класса люкс и пятизвёздочные отели уже заполнены на 100%», — приводит ТАСС сообщение городской администрации.
Отмечается, что туроператоры и отельеры фиксируют стабильный рост спроса на туры в Сочи в летний период.
В пресс-службе добавили, что в августе, который считается пиковым месяцем курортного сезона, средняя загрузка работающих средств размещения в Сочи прогнозируется на уровне до 95—96%.
Накануне сообщалось, что в Сочи прибыли более 150 тыс. туристов из регионов России, треть из них — за последние десять дней.