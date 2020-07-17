Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля ситуацию на Ближнем Востоке
- РИА Новости
«Стороны обсудили актуальные вопросы и возможные перспективы двустороннего военного сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Отмечается, что переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере.
В начале июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.