В парках Москвы заработали городские коворкинги

В парках Департамента культуры Москвы заработали городские коворкинги.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Небольшие коллективные офисы доступны в музее-заповеднике «Царицыно», Нескучном саду, в парках «Сокольники» и 50-летия Октября. Там соблюдаются санитарно-профилактические меры.

«Открытие коворкингов в парках — прекрасная возможность провести трудовые будни в уютном офисе на природе», — заявили в пресс-службе Мосгорпарка.

Ранее НСН сообщала, что в Москве коворкинг-центры НКО перешли на обычный режим работы.