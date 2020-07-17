В парках Москвы заработали городские коворкинги

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В парках Департамента культуры Москвы заработали городские коворкинги.
В парках Москвы заработали городские коворкинги
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Небольшие коллективные офисы доступны в музее-заповеднике «Царицыно», Нескучном саду, в парках «Сокольники» и 50-летия Октября. Там соблюдаются санитарно-профилактические меры.

«Открытие коворкингов в парках — прекрасная возможность провести трудовые будни в уютном офисе на природе», — заявили в пресс-службе Мосгорпарка.

Ранее НСН сообщала, что в Москве коворкинг-центры НКО перешли на обычный режим работы.

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