Эксперт прокомментировал ситуацию с вакциной от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург прокомментировал ситуацию с вакциной от коронавируса.

«Эксперты Минздрава уже определили, что при тестировании каждой формы вакцины испытуемых надо будет наблюдать на предмет отсутствия нежелательных явлений», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, только потом можно будет проводить вакцинацию населения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы страны.

«Утро.ру» передавало, что за сутки коронавирус выявили ещё у 6406 человек в 83 регионах России.