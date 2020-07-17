Якушев прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки

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Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки в России.
Якушев прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки
  • РИА Новости

«Что касается льготной ипотеки под 6,5%. Эта мера оказалась очень эффективной и очень своевременной», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как напомнил Якушев, программа начала работать с 20 апреля. В банки поступило 295 тыс. заявок, из них рассмотрено 254,5 тыс., одобрено 197 тыс.

«И выдано уже сегодня кредитов на 182 млрд рублей. То есть четверть лимита от запланированного — уже практически в стройке. За последние годы другой такой эффективной программы по поддержке жилищного строительства не было», — отметил министр.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с расширением льготной ипотеки.

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