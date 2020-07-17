В Гильдии маркетологов оценили влияние пандемии на продажи

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин оценил влияние пандемии на продажи.

«Разные рынки по-разному среагировали на пандемию. Не секрет, что, например, на рынке средств индивидуальной защиты — санитайзеров, масок, перчаток и прочих атрибутов — произошёл феерический рост продаж, в десятки раз», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, на рынке автомобилей, наоборот, наблюдается спад. Что касается продуктов питания, то зафиксирован умеренный рост, поскольку люди стали чаще питаться дома.

«Интерес к шопингу стал меньше, но не из-за пандемии, а из-за её последствий», — сказал Березин.

Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в беседе с НСН прокомментировал данные «Платформы ОФД», согласно которым в мае и июне 2020 года число покупок свинины выросло на 13%, говядины — на 2% по сравнению с 2019-м, а число покупок рыбных консервов уменьшилось на 12%.