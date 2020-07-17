Эксперт дал рекомендации по безопасному передвижению на велосипеде

Эксперт по велоспорту, зампред Союза велосипедистов Волгограда по развитию велотранспортной инфраструктуры Михаил Соломонов рассказал об основных правилах безопасности при передвижении на велосипеде.

«Первое, что нужно знать, — это основные правила дорожного движения. Начинающий велосипедист должен хотя бы прочитать их. Это снизит риск аварий на велосипедах практически до нуля», — цитирует эксперта «Москва 24».

Как отметил Соломонов, необходимо всегда указывать своё направление движения (вправо, влево), а также обозначать внезапную остановку, например при поломке.

Кроме того, важно соблюдать дистанцию между транспортными средствами. При обычной скорости в 10—15 км/ч она должна составлять 3—5 метров. На спуске и в условиях мокрого дорожного полотна она должна быть увеличена до 10 метров.

Ранее KP.RU писала о новых велодорожках в Санкт-Петербурге, запланированных на 2020 год.