Эксперт дал рекомендации по безопасному передвижению на велосипеде

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Эксперт по велоспорту, зампред Союза велосипедистов Волгограда по развитию велотранспортной инфраструктуры Михаил Соломонов рассказал об основных правилах безопасности при передвижении на велосипеде.
Эксперт дал рекомендации по безопасному передвижению на велосипеде
  • Pixabay

«Первое, что нужно знать, — это основные правила дорожного движения. Начинающий велосипедист должен хотя бы прочитать их. Это снизит риск аварий на велосипедах практически до нуля», — цитирует эксперта «Москва 24».

Как отметил Соломонов, необходимо всегда указывать своё направление движения (вправо, влево), а также обозначать внезапную остановку, например при поломке.

Кроме того, важно соблюдать дистанцию между транспортными средствами. При обычной скорости в 10—15 км/ч она должна составлять 3—5 метров. На спуске и в условиях мокрого дорожного полотна она должна быть увеличена до 10 метров.

Ранее KP.RU писала о новых велодорожках в Санкт-Петербурге, запланированных на 2020 год.

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