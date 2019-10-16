В Петербурге рассказали о новых велодорожках, запланированных на 2020 год

В Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга рассказали о новых велодорожках, запланированных на 2020 год. Предполагается, что их общая протяжённость будет 13 км, передаёт kp.ru.

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РИА Новости

Самые длинные велодорожки появятся в Невском районе. Кроме того, маршруты создадут в Красносельском и Василеостровском районах. На данный момент в городе создано 107 км велодорожек. Ранее «Новый Севастополь» сообщал о пятой «Велоночи» в Севастополе.