Пятая «Велоночь» пройдëт 21 сентября в Севастополе
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Приглашаются любители и профессионалы старше 14 лет.
Велопробег стартует в 21:00. Участники проследуют от площади Нахимова к улице Большой Морской, улице Гоголя, проспекту Генерала Острякова, ТЦ «Океан», улице Николая Музыки, улице Ленина и вернутся в исходный пункт.
Также запланированы конкурсы на самый светящийся велосипед и самую безопасную велоэкипировку, показательные выступления, розыгрыши призов и подарков.
Ранее «Невские новости» сообщали о Большом велопараде в Санкт-Петербурге.