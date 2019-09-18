Пятая «Велоночь» пройдëт 21 сентября в Севастополе

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Пятый фестиваль «Велоночь» состоится 21 сентября в Севастополе. Она начнëтся в 19:00 на площади Нахимова.
Пятая «Велоночь» пройдëт 21 сентября в Севастополе
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Приглашаются любители и профессионалы старше 14 лет.

Велопробег стартует в 21:00. Участники проследуют от площади Нахимова к улице Большой Морской, улице Гоголя, проспекту Генерала Острякова, ТЦ «Океан», улице Николая Музыки, улице Ленина и вернутся в исходный пункт.

Также запланированы конкурсы на самый светящийся велосипед и самую безопасную велоэкипировку, показательные выступления, розыгрыши призов и подарков.

Ранее «Невские новости» сообщали о Большом велопараде в Санкт-Петербурге.

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