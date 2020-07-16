Диетолог дала рекомендации по борьбе с лишним весом

Диетолог Александра Ноев дала рекомендации по борьбе с лишним весом.

В беседе с ФАН она отметила, что необходимо достаточное количество воды.

«Пить не газировку, не латте, а именно обычную воду — именно она делает нас здоровыми, стройными и красивыми», — сказала эксперт.

По её мнению, не следует пренебрегать и спортом. Чем больше мышечной массы, тем больше расходует организм, даже в состоянии покоя.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил влияние употребления арбузов на здоровье.