Форум «Плоды и овощи России» пройдёт в Краснодаре в сентябре

Форум «Плоды и овощи России» пройдёт 11 сентября в Краснодаре.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Как ожидается, участниками станут более 200 делегатов из разных регионов — руководители агрохолдингов и сельхозпредприятий, плодоовощеводческих компаний, тепличных комбинатов, директора предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции.

Кроме того, приедут представители крупнейших торговых сетей, национальных союзов и ассоциаций, инвестиционных компаний, банков и органов власти.

Своим опытом и рекомендациями поделятся более 20 спикеров, в том числе из Мичуринского государственного аграрного университета и Ставропольского ГАУ.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области организовали около 1,2 тыс. продовольственных ярмарок с начала года.