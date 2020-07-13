В Подмосковье организовали 1,2 тысячи продовольственных ярмарок с начала года

В Московской области организовали около 1,2 тыс. продовольственных ярмарок с начала года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Эти дополнительные торговые точки помогают нашим фермерам не только кормить жителей столицы и Подмосковья, но и реализовать свой товар», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В частности, в течение недели работала ярмарка «Красногорская трапеза», где свою продукцию представили около 30 фермерских и монастырских хозяйств.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в 2019 году в Оренбургской области выдали 106 грантов на поддержку и развитие начинающих фермеров. Общая сумма превышает 400 млн рублей.