В Подмосковье организовали 1,2 тысячи продовольственных ярмарок с начала года

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В Московской области организовали около 1,2 тыс. продовольственных ярмарок с начала года.
В Подмосковье организовали 1,2 тысячи продовольственных ярмарок с начала года
  • © Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Эти дополнительные торговые точки помогают нашим фермерам не только кормить жителей столицы и Подмосковья, но и реализовать свой товар», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В частности, в течение недели работала ярмарка «Красногорская трапеза», где свою продукцию представили около 30 фермерских и монастырских хозяйств.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в 2019 году в Оренбургской области выдали 106 грантов на поддержку и развитие начинающих фермеров. Общая сумма превышает 400 млн рублей.

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