В Оренбургской области рассказали о грантовой поддержке начинающих фермеров

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В 2019 году в Оренбургской области выдали 106 грантов на поддержку и развитие начинающих фермеров. Общая сумма превышает 400 млн рублей.
В Оренбургской области рассказали о грантовой поддержке начинающих фермеров
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Как заявил губернатор Денис Паслер во время отчёта о деятельности регионального правительства, более 120 млн рублей предоставлено в рамках проекта «Агростартап».

Всего по итогам прошлого года агропромышленный комплекс получил 4 млрд рублей господдержки, что на 1 млрд больше, чем в 2018-м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области дополнительно направили 222,4 млн рублей на поддержку аграриев.

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