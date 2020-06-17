В Оренбургской области рассказали о грантовой поддержке начинающих фермеров
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Как заявил губернатор Денис Паслер во время отчёта о деятельности регионального правительства, более 120 млн рублей предоставлено в рамках проекта «Агростартап».
Всего по итогам прошлого года агропромышленный комплекс получил 4 млрд рублей господдержки, что на 1 млрд больше, чем в 2018-м.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области дополнительно направили 222,4 млн рублей на поддержку аграриев.