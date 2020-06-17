В Оренбургской области рассказали о грантовой поддержке начинающих фермеров

В 2019 году в Оренбургской области выдали 106 грантов на поддержку и развитие начинающих фермеров. Общая сумма превышает 400 млн рублей.

Об этом сообщает RIA56.

Как заявил губернатор Денис Паслер во время отчёта о деятельности регионального правительства, более 120 млн рублей предоставлено в рамках проекта «Агростартап».

Всего по итогам прошлого года агропромышленный комплекс получил 4 млрд рублей господдержки, что на 1 млрд больше, чем в 2018-м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области дополнительно направили 222,4 млн рублей на поддержку аграриев.