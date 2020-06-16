В Подмосковье дополнительно выделили 222 млн рублей на поддержку аграриев
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Всего региональное сельское хозяйство получит 7 млрд рублей в 2020 году.
Как заявил глава подмосковного Минсельхоза Андрей Разин, 42 млн из дополнительных средств — это возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлечённым для производства продуктов.
«И около 20 млн рублей предусмотрено для возмещения затрат на покупку техники и сельскохозяйственного оборудования», — сказал он.
Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.