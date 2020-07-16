Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.

В ходе интервью его попросили прокомментировать обсуждения в интернете по поводу того, что власти в Москве якобы «что-то скрывают» в ситуации с распространением коронавируса.

«А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живём в радиусе 15 км. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — цитирует его kp.ru.

По его словам, помимо официальных данных по числу выявленных случаев коронавируса, «есть ещё огромное количество другой информации о происходящем в городе».

В частности, в Москве, как отметил Собянин, выполняется около 70 тыс. тестов на коронавирус в сутки, что является одним из самых высоких показателей в мире.

«За последние полтора месяца ковидных пневмоний каждую неделю у нас всё меньше и меньше — на 10, 15, 20%. Цифры постоянно снижаются, и этот показатель объективный... Мы точно знаем, что происходит в городе», — добавил мэр Москвы.

Он также подчеркнул, что «умерших никуда не спрячешь».

«Эти цифры легко сравнить с данными за прошлые годы. Мы открыто всё публикуем», — сказал Собянин.

Ранее Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жёсткой вспышки» COVID-19.

По его мнению, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции у жителей Москвы позволяет уверенно выходить из ограничений.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.