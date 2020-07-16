Настоятель храма в Тамбове скончался от осложнений после коронавируса

Настоятель храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Тамбове протоиерей Иоанн Кубинец скончался от осложнений на фоне коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений.

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РИА Новости

«16 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 66-м году жизни скончался клирик Тамбовской епархии протоиерей Иоанн Кубинец», — говорится в сообщении в Теlegram-канале. В мае скончался настоятель Покровского храма в столичном районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев, заболевший коронавирусом. 20 июня сообщалось, что Богоявленский мужской монастырь в Перми закрыли из-за случаев коронавирусной инфекции.