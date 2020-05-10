Скончался заболевший коронавирусом настоятель храма в Измайлове

Настоятель Покровского храма в столичном районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев скончался от последствий заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в Московской городской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

«9 мая 2020 года, на 68-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о смерти главного врача Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумена Тихона (Барсукова) от осложнений коронавирусной инфекции.

4 мая от последствий «ковидной пневмонии» умер почётный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин).