Скончался заболевший коронавирусом настоятель храма в Измайлове
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«9 мая 2020 года, на 68-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно о смерти главного врача Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумена Тихона (Барсукова) от осложнений коронавирусной инфекции.
4 мая от последствий «ковидной пневмонии» умер почётный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин).