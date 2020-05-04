В РПЦ сообщили о смерти митрополита Ионы от «ковидной пневмонии»

На 79-м году жизни от «ковидной пневмонии» умер почётный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин). Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.

«В ночь на 4 мая 2020 года на 79-м году жизни в 50-й больнице Москвы, по предварительной информации — от ковидной пневмонии, преставился ко Господу митрополит Иона (Карпухин)», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в марте 2013 года он был возведён в сан митрополита. Решением Священного Синода в 2016 году почислен на покой по состоянию здоровья в связи с достижением 75-летнего возраста

В конце апреля стало известно, что управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился COVID-19.