В РПЦ сообщили о смерти митрополита Ионы от «ковидной пневмонии»

Короткая ссылка
На 79-м году жизни от «ковидной пневмонии» умер почётный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин). Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.
В РПЦ сообщили о смерти митрополита Ионы от «ковидной пневмонии»
  • РИА Новости

«В ночь на 4 мая 2020 года на 79-м году жизни в 50-й больнице Москвы, по предварительной информации — от ковидной пневмонии, преставился ко Господу митрополит Иона (Карпухин)», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в марте 2013 года он был возведён в сан митрополита. Решением Священного Синода в 2016 году почислен на покой по состоянию здоровья в связи с достижением 75-летнего возраста

В конце апреля стало известно, что управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить