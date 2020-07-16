СМИ рассказали подробности о женщине, скончавшейся после процедуры липосакции

Стали известны подробности о 35-летней женщине, скончавшейся после процедуры липосакции в одной из московских клиник.

По данным телеканала «360», она была врачом, много лет работала в стоматологии Дзержинского.

«Она работала у нас с открытия клиники. Легла на операцию, на плановую, по гинекологии. Во вторник с ней попрощались, а в субботу у неё уже запись пациентов была. Мы вообще не думали», — заявила администратор учреждения.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело по факту смерти женщины после проведения пластической операции в одной из частных медицинских клиник.

В 2019 году «Газета.Ru» сообщала, что в Вологде завели дело по факту смерти женщины после операции по липосакции.