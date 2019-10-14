В Вологде завели дело по факту смерти женщины после операции по липосакции

В Вологде завели уголовное дело по факту смерти 35-летней женщины после операции по липосакции, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следователей, 26 сентября пациентка подписала с частной клиникой договор о предоставлении платной медицинской помощи. Операция состоялась в тот же день, после чего женщину выписали домой без наблюдения.

На следующий день женщину доставили в больницу на машине скорой помощи. Её госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии, где 4 октября она скончалась.

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя».

Ранее председатель совета директоров клиники «Семейная» Константин Симкин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти пациентки после пластической операции.