В Саратове перед судом предстанет обвиняемый в убийстве школьницы

В Саратове перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над девятилетней школьницей и её убийстве.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По данным следствия, утром 9 октября 2019 года девочка ушла в школу и домой не вернулась. На следующий день её тело нашли в одном из гаражей, мимо которых она проходила.

Обвиняемому грозит пожизненное заключение. Он не признал вину.

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