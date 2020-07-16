В Кировской области завели дело из-за ситуации с COVID-19 в детском лагере
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- РИА Новости
Об этом сообщает kirov-portal.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как заявили в областном Минздраве, у всех находящихся на территории лагеря взяты мазки на COVID-19, организовано круглосуточное медицинское наблюдение.
Из-за карантина смену продлили до 26 июля, передаёт progorod43.
«Родителям всех заболевших детей и тем, кто просто забрал ребёнка из лагеря, средства будут возвращены. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки путёвки или в бухгалтерию. Со стороны лагеря все необходимые документы и справки будут предоставлены», — рассказал начальник лагеря «Юность» Виталий Ренкас.
Ранее сообщалось, что в Кировской области продлили ограничительные меры.