Омбудсмен рассказала о работе по благоустройству детских площадок в Подмосковье

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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о работе по благоустройству детских площадок в регионе.
Омбудсмен рассказала о работе по благоустройству детских площадок в Подмосковье
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Несколько лет назад выяснилось, что около 80% площадок были бесхозными.

«Они не принадлежали никому, ответственность не нёс никто. Все площадки были оцифрованы, поставлены на учёт либо администрации, либо на баланс управляющей копании», — сообщила Мишонова в беседе с телеканалом «360».

Работа по благоустройству продолжается.

Как отметила омбудсмен, у каждой площадки должен стоять информационный стенд с номером телефона, по которому можно звонить, если, например, сломана карусель или качели.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае направят более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий.

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