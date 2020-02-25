В Ставропольском крае направят более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий

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В Ставропольском крае планируют направить 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий.
В Ставропольском крае направят более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Чёткая реализация программы «Комфортная городская среда» — это серьёзный показатель качества работы органов власти Ставрополья. Мы должны учитывать всё: мнение граждан, лучшие архитектурные решения», — сказал губернатор Владимир Владимиров.

В 2020 году в рамках программы регион должен освоить 870 млн рублей, из которых 830 млн — субсидия Минстроя. Ещё 705 млн выделяются из средств гранта, который Ставрополье получило из федерального бюджета в 2019 году.

Ранее портал Tagilcity.ru сообщал, что в Свердловской области направят 920 млн рублей на развитие сельских территорий в течение трёх лет.

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