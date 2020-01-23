В Свердловской области направят 920 млн рублей на развитие сельских территорий в течение трёх лет

Сельские территории Свердловской области в течение трёх лет получат 920 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на региональный департамент информполитики.

Средства станут предоставляться с 2020 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Их направят на строительство новых домов, благоустройство домовладений, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение облика населённых пунктов.

Ранее, как сообщало Newsnn.ru, в Нижегородской области рассказали о господдержке специалистов в сфере АПК в 2019 году.