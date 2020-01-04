В Нижегородской области рассказали о господдержке специалистов в сфере АПК в 2019 году

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В Нижегородской области рассказали о государственной поддержке специалистов, устроившихся на сельскохозяйственные предприятия. В 2019 году помощь получили 175 человек, передаёт Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Нижегородской области рассказали о господдержке специалистов в сфере АПК в 2019 году
  • © Игорь Агеенко
  • РИА Новости

«Для привлечения молодых кадров в село ведётся активная работа», — заявил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, студентам, заключившим договоры о трудоустройстве на предприятия АПК, начали выплачивать аграрные стипендии в размере 4 тыс. рублей, учащимся в средних специальных учебных заведениях — 3 тыс. рублей.

Ранее Udm-info.ru сообщал, что фермерам Удмуртии выделили гранты на 93 млн рублей в 2019 году.

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