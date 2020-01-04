В Нижегородской области рассказали о господдержке специалистов в сфере АПК в 2019 году
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- РИА Новости
«Для привлечения молодых кадров в село ведётся активная работа», — заявил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, студентам, заключившим договоры о трудоустройстве на предприятия АПК, начали выплачивать аграрные стипендии в размере 4 тыс. рублей, учащимся в средних специальных учебных заведениях — 3 тыс. рублей.
Ранее Udm-info.ru сообщал, что фермерам Удмуртии выделили гранты на 93 млн рублей в 2019 году.