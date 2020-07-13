Адвокат сообщил о намерении Сафронова сотрудничать со следствием

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, намерен сотрудничать со следствием. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Собирается ли Иван сотрудничать со следствием, чтобы установить истину? Конечно, мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами», — цитирует Павлова РИА Новости.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО.

Как рассказывал Павлов, по мнению следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в госизмене.