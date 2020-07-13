В Вологодской области сообщили о смягчении ряда ограничений

Глава Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что в регионе возобновляют оказание плановой медицинской помощи, работу санаториев и торговых центров, передаёт РИА Новости.

Он рассказал, что «возобновляют работу санатории и профилактории с ограничением числа проживающих до одного-двух человек в номере» и оказание плановой медпомощи, «приём таких специалистов в условиях действующих ограничений».

Также с 14 июля в области будет разрешена работа торговых центров, но только в части торговых объектов. Кинотеатры, фуд-корты, детские комнаты остаются закрытыми до снятия ограничений третьего этапа.

«Детские сады могут снова принимать детей в соответствии с эпидемиологической ситуацией в каждом муниципалитете по мере того, как в них будет завершаться масштабная летняя ремонтная кампания и они будут приняты соответствующими комиссиями, созданными при органах местного самоуправления», — сообщил глава региона.

Кроме того, согласно информации администрации региона, в рамках нового этапа снятия ограничений откроются непродовольственные рынки, разрешаются занятия спортом на открытых площадках.

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