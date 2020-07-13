В России за сутки зафиксировано 6537 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6537 новых носителей коронавирусной инфекции. Всего в стране выявили 733 699 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6537 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1674 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России было подтверждено 6615 случаев коронавируса.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.