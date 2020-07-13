Эксперты оценили ситуацию на рынке труда в Тверской области

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Эксперты hh.ru оценили ситуацию на рынке труда в Тверской области в июне 2020 года.
Эксперты оценили ситуацию на рынке труда в Тверской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Число новых вакансий увеличилось на 31% по сравнению с маем 2020-го и на 45% относительно июня 2019-го.

В целом по России количество вакансий выросло на 34% к маю этого года и уменьшилось на 2% к июню прошлого года.

В июне работодатели наиболее часто искали сотрудников из сфер «Рабочий персонал» (45% от общего числа вакансий в регионе), «Продажи» (18%), «Производство» (11%), «Транспорт, логистика» (6%).

Ранее газета «Известия» сообщала, что аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование вакансий, на основе которого составили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей на удалёнке.

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