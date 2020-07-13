Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в России

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в России
  • РИА Новости

«Из года в год растёт число новых домов, активно реконструируется аварийное жильё. Сейчас в России на стадии строительства находится 9546 домов, 99,4 млн кв. метров жилья (из них 34,2 млн кв. метров строятся с помощью проектного финансирования)», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, Минстрой разработал меры поддержки отрасли, направленные на поддержание спроса, финансирования строительства и плановый ввод жилья в 2020—2021 годах.

Что касается ипотеки, то, как напомнил Деев, некоторые банки предлагают кредиты под 7,9—8,2% годовых.

«Принята льготная программа ипотеки под 6,5%, которая пользуется большим спросом у россиян. Также разработаны и действуют программы ипотеки для военнослужащих, сельская ипотека (под 1—3%), займы на новое жильё на Дальнем Востоке предлагаются под 2%», — сказал эксперт.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте спроса на жильё в Москве среди иностранцев.

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