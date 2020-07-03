В Российской гильдии риелторов оценили сообщения о росте спроса на жильё в Москве среди иностранцев

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Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков прокомментировал сообщения о росте спроса на жильё в Москве среди иностранцев.
В Российской гильдии риелторов оценили сообщения о росте спроса на жильё в Москве среди иностранцев
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«На мой взгляд, всё то же самое. Не сказал бы, что есть активный спрос у иностранцев», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, определённый всплеск был ещё в 2015 году, когда доллар вырос и для иностранцев недвижимость стала доступнее.

«Но это были иностранцы не из СНГ, а из стран дальнего зарубежья. Сейчас я не вижу какого-то всплеска», — добавил он.

Ранее в инвестиционной компании Garnet заявили, что граждане 55 стран заинтересовались вопросом покупки жилья в Москве в июне 2020 года. В тройку вошли Белоруссия, Казахстан и Украина.

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU предупредил о возможном росте цен на жильё в России.

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