В Российской гильдии риелторов оценили сообщения о росте спроса на жильё в Москве среди иностранцев

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков прокомментировал сообщения о росте спроса на жильё в Москве среди иностранцев.

«На мой взгляд, всё то же самое. Не сказал бы, что есть активный спрос у иностранцев», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, определённый всплеск был ещё в 2015 году, когда доллар вырос и для иностранцев недвижимость стала доступнее.

«Но это были иностранцы не из СНГ, а из стран дальнего зарубежья. Сейчас я не вижу какого-то всплеска», — добавил он.

Ранее в инвестиционной компании Garnet заявили, что граждане 55 стран заинтересовались вопросом покупки жилья в Москве в июне 2020 года. В тройку вошли Белоруссия, Казахстан и Украина.

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU предупредил о возможном росте цен на жильё в России.