Эксперт дал рекомендации по защите автомобиля в жаркую погоду

Автоэксперт, главный редактор журнала 4×4 Club Максим Ракитин дал рекомендации по защите автомобиля в жаркую погоду.

В беседе с радио Sputnik он напомнил, что не нужно оставлять в стоящей на солнце машине потенциально огнеопасные предметы.

«Помимо того, когда вы садитесь в горячий автомобиль, вам просто может стать плохо. Каждый человек воспринимает жару по-своему, а в автомобиле, стоящем на 35-градусной жаре, температура внутри может достигать +70—80 °C в зависимости от цвета автомобиля», — сказал эксперт.

По его словам, накрывать машину целиком нет смысла, поскольку тогда внутри возникает «парник».

«Единственное, когда обещают град, есть смысл укрыть полностью, чтобы минимизировать последствия, сохранить металл», — уточнил Ракитин.

Как добавил эксперт, самый доступный способ укрыть машину от прямого солнца — светоотражающий экран.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз цен на ТО.