Эксперт дал рекомендации по защите автомобиля в жаркую погоду

Короткая ссылка
Автоэксперт, главный редактор журнала 4×4 Club Максим Ракитин дал рекомендации по защите автомобиля в жаркую погоду.
Эксперт дал рекомендации по защите автомобиля в жаркую погоду
  • Reuters

В беседе с радио Sputnik он напомнил, что не нужно оставлять в стоящей на солнце машине потенциально огнеопасные предметы.

«Помимо того, когда вы садитесь в горячий автомобиль, вам просто может стать плохо. Каждый человек воспринимает жару по-своему, а в автомобиле, стоящем на 35-градусной жаре, температура внутри может достигать +70—80 °C в зависимости от цвета автомобиля», — сказал эксперт.

По его словам, накрывать машину целиком нет смысла, поскольку тогда внутри возникает «парник».

«Единственное, когда обещают град, есть смысл укрыть полностью, чтобы минимизировать последствия, сохранить металл», — уточнил Ракитин.

Как добавил эксперт, самый доступный способ укрыть машину от прямого солнца — светоотражающий экран.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз цен на ТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить